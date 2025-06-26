Помічника нардепа підозрюють у зловживаннях на авіашинах для Сил логістики ЗСУ на понад 27 мільйонів гривень

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Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Служба безпеки спільно повідомили про підозру помічнику чинного народного депутата і власнику приватного товариства. Ідеться про незаконне заволодіння понад 27 мільйонами гривень Міноборони.

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, керівники двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ використали службове становище, щоб сприяти перемозі конкретного товариства в тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих.

За подачею посадовців комісія розглядала пропозиції вже наперед визначених учасників — це імітувало конкурс, кажуть у НАБУ. Натомість вигідніші пропозиції ще одного учасника або викривили, або проігнорували. Інтереси «потрібного» товариства лобіював помічник народного депутата України, а коли фірма перемогла в тендері, фігурант забезпечив оплату від Міноборони за укладеними контрактами.

Власник товариства, використовуючи підконтрольну компанію, зареєстровану в Євросоюзі, закупив шини для військової авіації напряму у виробників. Потім продав їх через товариство за завищеними у 2—3 рази цінами. У результаті Сили логістики ЗСУ переплатили за продукцію 27,3 мільйона гривень. Ці кошти привласнили учасники оборудки, кажуть правоохоронці.

Дії власника приватного товариства кваліфікували за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ, помічника нардепа — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ. Ще двом фігурантам, чинному та ексслужбовцю Сил логістики ЗСУ, про підозру повідомили в листопаді 2024 року.