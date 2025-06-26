Вчені готуються створити першу синтетичну хромосому. Критики побоюються непередбачуваних наслідків

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The University of Queensland

Міжнародний благодійний фонд Wellcome Trust, який фінансує біологічні дослідження для покращення здоров’я, виділив £10 мільйонів на перший проєкт зі створення синтетичних блоків ДНК з нуля. Раніше такі дослідження табуювалися через побоювання непередбачених змін для майбутніх поколінь.

Про це пише BBC.

Тепер Wellcome Trust стверджує, що потенціал дослідження може принести більше користі, прискорюючи лікування багатьох невиліковних захворювань. Вчені очікують, що результати призведуть до появи нових методів лікування хвороб, пов’язаних зі старінням.

Перша мета — розробити способи побудови дедалі більших блоків людської ДНК, аж до того моменту, коли вони синтетично сконструюють людську хромосому. Потім їх можна вивчати та експериментувати, щоб дізнатися більше про те, як гени та ДНК регулюють роботу наших організмів. Багато захворювань виникають, коли ці гени мають неправильну послідовність, тому дослідження можуть призвести до кращих методів лікування.

Робота в рамках проєкту обмежиться пробірками. Не буде жодних спроб створити синтетичне життя. Але ця технологія надасть дослідникам безпрецедентний контроль над біологічними системами людини. Критики побоюються, що це дослідження відкриває шлях для недобросовісних дослідників, які прагнуть створити покращених або модифікованих людей.

За словами вченого-генетика, який розробив метод створення штучних людських хромосом, Білла Ерншоу, недоброчесні вчені могли б спробувати створити біологічну зброю, покращених людей або навіть нових істот, які мають людську ДНК. Він назвав дослідження «джином, випущеним з пляшки».

За словами керівника досліджень у Wellcome Trust Тома Коллінза, ухвалити рішення було нелегко.

«Ця технологія колись буде розроблена, тому, роблячи це зараз, ми принаймні намагаємося зробити це максимально відповідально та якомога відвертіше вирішити етичні та моральні питання», — заявив він.

Разом з біологічними розробками буде працювати спеціальна програма з соціальних наук. Її дослідники хочуть дізнатися думки експертів, соціологів і громадськості про те, як вони ставляться до нової технології.