Телескоп «Джеймс Вебб» відкрив свою першу екзопланету

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A.-M. Lagrange et al. / ESO / JWST

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба (JWST) уперше відкрив нову екзопланету і зробив її зображення. Її назвали TWA 7b.

Дослідження команди астрономів опублікували в науковому журналі Nature.

Позасонячна планета має найменшу масу з усіх планет, які коли-небудь безпосередньо зафіксували за межами Сонячної системи. Вона важить у сто разів більше за Землю.

Телескоп виявив TWA 7b в кільцях уламків навколо маломасивної зорі CE Antilae (інша назва — TWA 7), яка розташована приблизно за 111 світлових років від Землі. Це дуже молода зоря, чий вік оцінюють у кілька мільйонів років. Нашу зорю — Сонце — вважають середнього віку, бо їй близько 4,6 мільярда років.

A.-M. Lagrange et al. / ESO / JWST

Диск навколо CE Antilae складається з трьох чітко розділених кілець, одне з яких — вузьке, а інші — майже порожні. Під час спостереження телескоп «Джеймс Вебб» побачив джерело інфрачервоного випромінювання. Тоді астрономи визначили, що це, найімовірніше, молода екзопланета.

Телескоп JWST добре підходить для пошуку молодих і легких планет, таких як TWA 7b, тому що вони випромінюють інфрачервоне світло, яке цей телескоп вловлює найкраще.

Зазвичай побачити такі планети складно, бо їхнє світло затьмарюється яскравим світлом зірки, навколо якої вони обертаються. Однак JWST оснащений спеціальним пристроєм — коронографом, який затуляє світло зірки й дозволяє краще побачити слабкі сигнали від планет за допомогою інструмента MIRI.