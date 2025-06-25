Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

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Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Про це стало відомо з трансляції Ради Європи.

За словами Алена Берсе, тепер почнуться перемовини стосовно розширеної часткової угоди, «щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати та допомогти в управлінні трибуналом».

«Сьогоднішня угода та цей трибунал дають нам реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього потрібних інструментів, і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання, і ми маємо зробити це разом у всій Європі», — сказав Зеленський.