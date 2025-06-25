Двом військовим, які напали на «азовця» Кориневича, повідомили про підозру

Новини

Двом військовослужбовцям, які напали на бійця «Азову» Андрія Кориневича, повідомили про підозру за фактом хуліганства.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону без імені жертви, проте з деталей справи випливає, що йдеться саме про напад на Кориневича.

За даними слідства, 13 червня в Івано-Франківську підозрювані напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення «Азов». Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики.

Нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину — він отримав хімічний опік очей та численні забої.

Нападники втекли з місця події, проте правоохоронці встановили їхнє місцеперебування — ними виявилися військовослужбовці однієї з військових частин. З якої саме частини нападники та їхні імена не розкривають.

Зараз прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Також встановлюють імовірну причетність інших людей до нападу та його мету.

Напад на Андрія Кориневича

Військовий бригади «Азов» Андрій Кориневич стверджує, що це зробили бійці Третьої окремої штурмової бригади. За його словами, поліція ідентифікувала всіх нападників. Це Семен Клок («Малиш»), Василь Бондаренко («Віся»), Максим Білогуб і Сергій Циганчук («Сова»). Усі четверо — військовослужбовці 3 окремої штурмової бригади.

Як стверджують в «Азові», Клок і Бондаренко здійснили напад. Там також стверджують, що Клок неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за хуліганство, крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень, їзду без водійського посвідчення в нетверезому стані. А в жовтні 2024 року з табельної зброї вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру Національної гвардії України, але не отримав жодного покарання.

Бондаренко відбував покарання за збройний напад на інкасаторів на початку повномасштабного вторгнення, вийшов із в’язниці на поруки і став військовослужбовцем 3 ОШБ, кажуть в «Азові».

Білогуб чекав нападників в автомобілі, а Циганчук збирав необхідну нападникам інформацію про Кориневича перед побиттям і був з ними в одній квартирі під час планування нападу.

В «Азові» 23 червня казали, що всі нападники перебувають у розшуку. Тоді сам Кориневич висловив думку, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховує нападників.