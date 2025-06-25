Фіктивне весілля з 9-річною українкою в Діснейленді. BBC розслідувала, як «наречений» видавав себе за продюсера і наймав сотні дітей у Британії

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Sex Offenders Database UK

Зʼявились нові подробиці про британця, який грав роль нареченого на фіктивному весіллі з дев’ятирічною українкою в паризькому Діснейленді. Він неодноразово влаштовував постановки з дітьми та масовкою у Великій Британії.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Британця звуть Джекі Джадж, йому 39 років. З 2016-го він перебуває в реєстрі сексуальних злочинців. Тоді його засудили до чотирьох років увʼязнення, визнавши винним у сексуальних стосунках з двома 15-річними дітьми після того, як він видавав себе за кінопродюсера.

Після звільнення з вʼязниці Джадж неодноразово робив постановки за участю дітей чи молоді. У 2023 році Джадж найняв сотні дітей, щоб вони грали роль його підлесливих шанувальників на фальшивій премʼєрі фільму на Лестер-сквер у Лондоні. Деяким дітям, яких найняли з кастингових агентств, було лише шість років. Дівчата-підлітки розповіли BBC, що їх просили кричати, кликати Джаджа і намагатися торкнутися, але агентства не називали його справжньої особи.

У червні 2024 року люди бачили, як Джадж дарує подарунки дітям на танцювальних прослуховуваннях для іншої постановки. Два місяці потому, після подальшого розслідування BBC, Джаджа зняли на відео, де він позував голим перед підпаленим макетом автомобіля BBC News.

Як свідчить розслідуваннями BBC, під час записів відео, які Джадж викладав на ютуб-канал з 12 мільйонами підписників, вартість найму акторів і місць проведення сягала сотень тисяч фунтів стерлінгів. Вартість оренди площі перед кінотеатром Odeon на Лестер-сквер у Лондоні, де проводяться заходи з червоною доріжкою для великих голлівудських премʼєр, сягала б десятків тисяч фунтів стерлінгів. Залишається незрозумілим, як фінансувалися ці складні постановки.

Британська поліція повідомила, що співпрацює з французькими колегами.

«Весілля» в Діснейленді

Кілька тижнів тому чоловік, який назвався 22-річним ірландцем з Німеччини, звернувся до паризького Діснейленду, щоб організувати весілля на території парку. Імовірно, для підтвердження особи під час оформлення оренди він надав фальшиві документи. За €130 тисяч чоловік орендував парк на кілька годин ранку суботи.

Виявилося, що наречена — дев’ятирічна українська дівчинка. Очевидці повідомляли, що дитина здавалася наляканою і розгубленою та не могла ходити на підборах.

Коли правоохоронці прибули, «наречений» назвався британським продюсером, а «весілля» назвав постановкою для зйомки. Мати дівчинки сказала поліції, що «весілля» організували для того, щоб її дочка могла пережити «день принцеси», а «наречений» був просто другом. Після медичного огляду прокуратура заявила, що дитина не зазнала жодного насильства чи примусових дій.

Наразі під вартою залишаються «наречений» та організаторка весілля — 24-річна громадянка Латвії. Їх звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей та крадіжці особистих даних.