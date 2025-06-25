FT: Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор заснував криптовалюту, щоб Росія обходила санкції. Її вже продали на понад $9 млрд

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Новий криптовалютний токен A7A5, який заснував молдавський олігарх Ілан Шор для обходу санкцій проти Росії, за чотири місяці перемістив близько $9,3 мільярдів. Цей токен продається на біржі у Киргизстані.

Про це пише Financial Times.

Токен A7A5, який вважається першим стейблкоїном, привʼязаним до російського рубля. Його офіційно запустили у Киргизстані в лютому, щоб полегшити масштабні фінансові потоки Росії, які серйозно ускладнюються західними санкціями. Аналіз гаманців, повʼязаних з криптовалютною біржею Grinex, яка також зовсім нещодавно заснували в Киргизстані показує, що загальна сума переміщених на цій біржі A7A5 становить $9,3 мільярди.

Стверджується, що стейблкоїн підкріплений рублевими депозитами в московському Промсвязьбанку, банку оборонного сектору, що потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС через повномасштабне вторгнення в Україну. Зараз в обігу перебуває 12 мільярдів токенів, що еквівалентно $156 мільйонам, і їх використовує відносно невелика група користувачів.

Токен A7A5 також, схоже, повʼязаний зі спробами Москви використовувати криптовалюти для фінансування кампаній політичного впливу за кордоном, за новим звітом Центру інформаційної стійкості (CIR), лондонської некомерційної дослідницької групи.

Як свідчать російські корпоративні дані, A7, компанія, яка спочатку стояла за цим токеном і зараз перебуває під британськими санкціями, належить молдовському бізнесмену Ілану Шору. Шор утік з-під домашнього арешту в Молдові у 2019 році після того, як його засудили за крадіжку $1 мільярда у рамках найбільшого банківського шахрайства в історії країни. Він переїхав до Москви та отримав громадянство Росії. У 2023 році його заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

У своєму новому звіті CIR виявив, що кілька доменів, що використовуються в операціях політичного впливу в Молдові, мали спільну IP-адресу з сайтами A7 та A7A5. У своїй заяві A7A5 повідомили, що хоча він «співпрацював з технічною командою A7 на ранній стадії», минулого місяця «вирішив повністю відокремитися через різні бачення стратегії розвитку».

Створення стейблкоїна відбувається на тлі посиленої перевірки транзакцій, повʼязаних з Росією, на предмет дотримання санкцій та виключення деяких російських банків з міжнародної міжбанківської мережі SWIFT. Російські користувачі можуть купувати токени A7A5 на блокчейнах Tron або Ethereum, а потім використовувати їх для купівлі USDT від Tether, стейблкоїна, привʼязаного до долара США. Звідти користувач може вивести гроші в будь-якій країні або валюті, яка йому потрібна.

За кожен рубль, який використовують для купівлі A7A5, один рубль зараховується на рахунок Промсвязьбанку, що захищає клієнта в Росії від волатильності традиційних криптовалют. Компанія стверджує, що існування цих фіатних резервів підтверджене незалежним киргизьким аудитором.

Аналітики кажуть, що біржа Grinex, що торгує A7A5 та рублями, ймовірно, є спадкоємцем російської криптовалютної біржі Garantex, яку закрили в березні в результаті дій США. За кілька тижнів до блокування велику кількість грошей, що зберігалися на Garantex у криптовалюті Tether, перевели в A7A5. Потім токени A7A5 на суму близько $29 мільйонів перевели на Grinex.

Аналіз транзакцій, проведений Financial Times, показує, що вони відбуваються майже повністю у будні дні, часто в робочий час московських офісів. У своєму розслідуванні CIR виявив, що Grinex та емітент A7A5 зареєстрували в Киргизстані одного тижня. Grinex заперечує ці звинувачення та заявляє, що є незалежною організацією як від Garantex, так і від A7A5.

A7 було додано до списку санкцій Великої Британії у травні. Виступаючи на форумі минулого тижня, Шор заявив, що A7 створює більшу, диференційовану та «достатньо невразливу» нову платіжну систему. Вона включатиме обмін цінними паперами та «неполітизованими» інструментами, такими як дорогоцінні метали, щоб уникнути регуляторів. Криптовалюта буде лише одним із напрямків, сказав він. CIR знайшов оголошення A7 про роботу для китайськомовних людей, експертів з енергетики та бухгалтерів в Обʼєднаних Арабських Еміратах, Киргизстані та окупованих Росією регіонах України.

За даними Управління з контролю за іноземними активами США, минулого року Ілан Шор брав участь у переговорах з банком «Керемет» у Киргизстані в рамках планів «створити центр ухилення від санкцій, де Росія зможе оплачувати імпорт та отримувати платежі за експорт». У січні США запровадили санкції проти банку.