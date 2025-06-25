Кількість загиблих у Дніпрі через російський удар по місту зросла до 19

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У Дніпрі до 19 людей зросла кількість людей, загиблих від російського удару 24 червня. В області — понад 300 постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удень 24 червня російська армія атакувала Дніпро. Атака пошкодила будівлі районних адміністрацій та держказначейства, майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені покрівлі. Також постраждали майже 40 навчальних закладів — ліцеї, гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища.

Від обстрілу також постраждали насосно-фільтрувальна станція, 16 районних і прибудинкових котелень, Правобережне управління соцзахисту, церква, місцева органна зала, льодова арена, АЗС, колонія, будівлі хлібзаводу та одного з промислових підприємств.

Через удар також постраждав пасажирський поїзд № 52 Одеса — Запоріжжя, там обійшлося без жертв серед працівників залізниці та пасажирів. Поїзд саме проїжджав повз підприємство, по якому завдали удару. У вагонах поїзда повибивало вікна.

Міський голова Дніпра Борис Філатов каже, що це безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни.

Крім того, під ударом було місто Самар Дніпропетровської області. Там двоє загиблих. 25 червня у Дніпрі та області оголосили Днем жалоби.