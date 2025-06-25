«Розробляє навігацію для російських ракет». СБУ повідомила про підозру інженеру-втікачу

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Служба безпеки зібрала доказову базу на інженера Олега Борсука. За матеріалами справи, він утік з України до Росії та очолив розробку супутникової навігації для ракетного озброєння ворога.

Про це повідомляє СБУ.

Як розповіли правоохоронці, 61-річний фігурант раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів Черкаської області, але у 2009 році звільнився та виїхав до Росії.

Служба безпеки України

Після переїзду до Москви Борсук обійняв посаду заступника гендиректора конструкторського бюро «Навіс», яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу Кремля.

На цій посаді він керує розробкою нових та модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет окупантів. Як кажуть в СБУ, лише у 2023 році під керівництвом Борсука виготовили майже 3 200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

Цією зброєю армія РФ била по Україні. Системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та «Калібр», якими так само регулярно обстрілюють українські об’єкти. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Олегу Борсуку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу.