Схема з надрами на 1 мільярд гривень: Нацполіція оголосила 19 підозр за обхід санкцій

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Національна поліція викрила схему, як з-під санкцій Ради національної безпеки і оборони вивели групу надровидобувних компаній. У межах спецоперації «Граніт» правоохоронці повідомили про 19 підозр.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За матеріалами справи, український бізнесмен разом зі спільниками допоміг росіянину незаконно вивести з-під санкцій стратегічно важливі для економіки України підприємства, вартість яких становить близько 1 мільярда гривень.

Попри санкції та арешт майна на карʼєрах у Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, на заводах їх переробляли, а прибутки йшли за кордон, зокрема до Росії.

У кримінальному провадженні оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції наклали арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній. Активи згодом передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Слідчі також оголосили підозру 19 фігурантам, серед яких український і російський бізнесмени, керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші люди, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.

Українського бізнесмена затримали. Його тримають під вартою.