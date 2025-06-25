У Харкові затримали жінку за підозрою в підриві двох військових. Один з них загинув

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У Харкові затримали місцеву мешканку за підозрою у теракті, через який загинув один військовий, а ще один дістав тяжкі травми.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За матеріалами справи, 19-річна фігурантка через телеграм почала спілкуватися з росіянином, який за гроші запропонував їй підірвати українських військових. Для цього вона виготовила вибухівку з дистанційним керуванням і заховала її в скутер.

Одна з версій, яку розглядає слідство, — військовослужбовці приїхали забирати скутер нібито як допомогу від волонтерів. Коли вони прибули на місце, то ворог дистанційно активував вибухівку. Загинув 26-річний військовослужбовець, 29-річний військовий тяжко поранений.

Затриманій загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт).