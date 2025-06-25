Повітряні сили: ППО знешкодила 52 російські дрони за ніч

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У ніч на 25 червня Сили ППО знешкодили 52 російські безпілотники. Усього Росія запустила по Україні 71 дрон, серед яких були ударні Shahed та БпЛА-імітатори.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Російські окупанти запустили дрони з таких напрямків, як Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (тимчасово окупований Крим).

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО працювала на сході, півдні та півночі країни. Вогневими засобами збили 32 дрони, ще 20 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Є влучання ударних БпЛА у шести локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.