Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 100 рятувальників

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З 24 лютого 2022 року внаслідок російської агресії загинули 105 надзвичайників. Ще понад 500 співробітників ДСНС зазнали травм.

Про це розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

За його словами, під час повітряних тривог особовий склад, який ліквідовує наслідки обстрілів, на певний час розосереджують. Хорунжий пояснив, що так вчиняють відповідно до розроблених алгоритмів, адже є випадки повторних ударів армії РФ.

«Наша країна веде повномасштабну війну проти підступного агресора без принципів, який може бити й по рятувальниках, фактично беззбройних», — сказав Хорунжий.

Він підкреслив, що попри безпекові заходи значні ризики для співробітників ДСНС все одно залишаються.

«Звичайно, ми використовуємо алгоритм проведення і повітряної розвідки, і розосередження особового складу, особливо під час тривог. Але під час війни немає стовідсоткової гарантії захисту, тому що ми [працюємо] у справі порятунку людей», — додав речник ДСНС.