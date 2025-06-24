Сотня радарів для дронів та пакет на €175 мільйонів. Нідерланди анонсували військову допомогу Україні

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Andre Luis Alves / Anadolu / Getty Images

Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно €175 мільйонів.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

В межах нового пакета Україна отримає 100 радарів для виявлення дронів. Ці системи здатні виявляти безпілотники та передавати інформацію системам протиповітряної оборони, які можуть їх знешкодити. Поставка радарів має завершитись до кінця року.

Крім того, Україні передадуть 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.

Також Нідерланди виділяють ще €80 мільйонів на дрони у межах міжнародної коаліції дронів. Раніше країна вже оголосила про інвестиції в розмірі €20 мільйонів у цей проєкт.