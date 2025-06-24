Україна й Росія домовились обміняти шість тисяч тіл. Ось як їх знаходять. Світові медіа про російсько-українську війну 23 червня

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«Бабель»

Про роботу української групи пошуку тіл бійців «Плацдарм» розповідає іспанське видання El Pais. Саме ці тіла потім відправляються до Росії в обмін на полеглих українських захисників ― якщо знайдений «Плацдармом» труп виявиться російським. Нерідко стан решток, які знаходять експерти групи, не дає змоги навіть розпізнати стать людини. Видання описує реакцію керівника групи Олексія Юкова на кілька таких останків: в одному випадку збереглись фрагменти хребта, в іншому ланцюжок на шиї ― і це добрі новини для Юкова. Можна буде отримати ДНК першої людини та допомогти сімʼї другої впізнати родича.

Журналісти видання розповідають, що іноді можливість дістатись до тіл зʼявляється через місяці після загибелі військового. Нерідко це небезпечно. Українські військові зізнаються, що вони рідко коли забирають з поля бою російські тіла ― оскільки, «забираючи одного мертвого, можна втратити трьох живих».

Росіянам зараз збирати тіла простіше, пише El Pais. Оскільки вони наступають на значних ділянках фронту, поступово територія з полеглими військовими опиняється під їхнім контролем і далі від активних бойових дій. Таке ж відбувалось у 2022 року з українською стороною, коли ЗСУ проводили активний наступ на півночі, сході та півдні, згадує видання.

Біля лінії зіткнення тіл дуже багато ― настільки, що нерідко доводиться їх складати одне на одне. Звичайно, збір людських останків супроводжується смородом. Але свою місію Юков розглядає не лише як практичну, але й духовну, пише видання. «Я впевнений, що наші душі після смерті мають продовжити свою подорож, обʼєднавшись із сімʼями», ― каже він. І краще виявити тіла раніше, оскільки що більше проходить часу, то складніше їх розпізнати. «Плацдарму» це відомо як мало кому: іноді група знаходить навіть рештки військових часів Другої світової війни.

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