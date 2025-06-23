«Азовець» Кориневич звинуватив військових Третьої штурмової в нападі на себе

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Військовий бригади «Азов» Андрій Кориневич, на якого тиждень тому напали в Івано-Франківську, стверджує, що це зробили бійці Третьої окремої штурмової бригади.

Про це він написав у фейбуку, подробиці також повідомила пресслужба «Азову».

На Кориневича напали 13 червня двоє чоловіків у масках, озброєні кийками та сльозогінним газом. Напад стався поблизу дому військового, коли він повертався з дружиною додому.

За його словами, поліція встановила особи всіх нападників. Це Семен Клок («Малиш»), Василь Бондаренко («Віся»), Максим Білогуб і Сергій Циганчук («Сова»). Всі четверо — військовослужбовців 3 окремої штурмової бригади.

Як стверджують в «Азові», Клок і Бондаренко здійснили напад. Там також стверджують, що Клок неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за хуліганство, крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень, їзду без водійського посвідчення в нетверезому стані. А в жовтні 2024 року з табельної зброї вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру НГУ, але не отримав жодного покарання.

Бондаренко відбував покарання за збройний напад на інкасаторів, на початку повномасштабного вторгнення, вийшов із в’язниці на поруки і став військовослужбовцем 3 ОШБ, кажуть в «Азові».

Білогуб чекав нападників в автомобілі, а Циганчук збирав необхідну нападникам інформацію про Кориневича перед побиттям і був з ними в одній квартирі під час планування нападу.

Мотиви побиття Кориневича невідомі. Наразі всі нападники перебувають у розшуку, додали в «Азові».

Кориневич вважає, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховує нападників. Він звернувся до військових 3 ОШБр із проханням повідомити про місцеперебування тих, хто його побив.