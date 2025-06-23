Учені помітили, як косатки чистять одна одну водоростями. Раніше такий грумінг бачили лише у приматів

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Дослідники стали свідками того, як косатки чистять одна одну за допомогою морських водоростей. Це перший задокументований випадок, коли ссавці використовують сторонні предмети в такий спосіб.

Про це повідомляє The Guardian.

Морські тварини відкушували короткі стебла бурої водорості та прокочували їх між своїми тілами, ймовірно, щоб видалити мертву шкіру або паразитів. Дію, що спочатку здалася випадковою дивиною, виконували косатки всієї групи з 73 особин, пише медіа з посиланням на дані журналу Current Biology.

Йдеться про зграю, яка мешкає в південній частині моря Селіш — акваторії Тихого океану біля узбережжя американського штату Вашингтон і канадської Британської Колумбії. Саме за нею спостерігали дослідники.

Найчастіше такий доглядові процедури спостерігали між близькими родичами, особинами одного віку й тими, хто мав багато відмерлої шкіри. Науковці припустили, що такий грумінг не лише гігієнічна процедура, а й ритуал, що зміцнює соціальні зв’язки.

«У приматів, включно з людьми, дотик зменшує стрес і зміцнює стосунки. Ми знаємо, що косатки часто торкаються одна одної тілами й плавниками, але використання водоростей, ймовірно, підсилює цей досвід», — каже науковець з Ексетерського університету та виконавчий директор Центру дослідження китів Даррен Крофт.

Косатки — це найбільші представники родини дельфінових. Вони можуть досягати 10 метрів завдовжки й важити до 10 тонн. Це інтелектуальні хижаки, які мешкають в усіх океанах світу. Вчені вже знають, що косатки соціальні тварини: наприклад, вони співпрацюють під час полювання.