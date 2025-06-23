Українські артисти закликали владу блокувати російську музику на стримінгах

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Українські музиканти разом з громадською організацією «Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав» (УААСП) просять державні органи звернутись до стримінгових платформ, щоб заблокувати завантаження російської музики на території України.

Відповідний лист УААСП опублікувала у фейсбуку.

Там наголосили, що протягом багатьох років країна-агресор Росія проводить щодо України системну інформаційну та культурну експансію, поєднуючи її з актами тероризму та прямим військовим вторгненням.

«Країна-окупант вкладає величезні ресурси у створення та просування серед української аудиторії російськомовного музичного та аудіо-візуального контенту на музичних платформах та в соціальних мережах. Що має свій (негативний) ефект на українське суспільство», — підкреслили в ГО.

Як приклади в УААСП навели пісню Sigma Boy і трек Homey гурту AY YOLA, які нещодавно стали вірусними в Україні та очолили топчарти Apple Music Ukraine.

«Ми звертаємося до всіх органів державної влади з проханням почати діалог з офісами популярних стримінгових платформ, з метою технічно заблокувати можливість завантаження та стримінгу російських пісень на території України. За потреби розробити та впровадити необхідне законодавство», — додали в організації.

Цей лист підписали 150 авторів, музикантів, композиторів та інших представників індустрії. Серед них — Олег Михайлюта (Фагот) та Олександр Сидоренко (Фоззі) з гурту «Танок на майдані Конґо», Катерина Павленко з Go_A, члени рок-гурту «Друга ріка», Арсен Мірзоян, учасники «Антитіл», Melovin і TaRuta.