Телескоп «Віра Рубін» показав свої перші світлини. Нова обсерваторія обіцяє захищати Землю від астероїдів та змінити розуміння Всесвіту

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Rubin Observatory/Facebook

Новий телескоп «Віра Рубін» у Чилі опублікував свої перші зображення та продемонстрував безпрецедентну здатність зазирати в темні глибини Всесвіту. Його створили, щоб виявляти небезпечні астероїди, дати відповіді про темну матерію та скласти карту Чумацького Шляху.

Про це пише BBC.

Телескоп розташований на горі Серро-Пачон у Чилійських Андах, де є кілька обсерваторій, присвячених космічним дослідженням. На одному з перших знімків величезні барвисті хмари газу та пилу кружляють у регіоні зореутворення за 9 тисяч світлових років від Землі.

Його перші знімки стали стартом безперервного 10-річного фільмування нічного неба Південної півкулі. Камера всередині телескопа зніматиме нічне небо кожні три дні для «Дослідження спадщини простору та часу». Телескоп картографуватиме небо знову й знову, досліджуватиме одні й ті ж області, і щоразу, коли виявлятиме зміни, буде попереджати вчених.

Rubin Observatory/Facebook

Rubin Observatory/Facebook

Rubin Observatory/Facebook

«Віра Рубін» може збільшити кількість відомих обʼєктів у нашій Сонячній системі вдесятеро. І потенційно навіть знайти дев’яту планету, якщо вона є. Цей обʼєкт може бути на відстані, що в 700 разів перевищує відстань між Землею та Сонцем, що значно перевищує досяжність інших наземних телескопів.

Така потужність досягається завдяки унікальній конструкції з трьома дзеркалами. Світло потрапляє з нічного неба на головне дзеркало (діаметром 8,4 метра), відбивається від вторинного дзеркала (3,4 метра) на третє дзеркало (4,8 метра), перш ніж потрапити в його камеру.

Камера має роздільну здатність у 3 200 мегапікселів — у 67 разів більше, ніж камера iPhone 16 Pro. Вона могла б зняти мʼяч для гольфу на Місяці, і для відображення одного зображення знадобилося б 400 екранів Ultra HD телевізорів.

Дослідження працюватиме у чотирьох напрямках: картування змін на небі або тимчасових обʼєктів, структура Чумацького Шляху, картування Сонячної системи та дослідження темної матерії й того, як утворився Всесвіт.

Але також воно може допомогти захистити нас, виявляючи небезпечні обʼєкти, які блукають біля Землі, включно з астероїдами, такими як 2024 YR4. На початку 2025 року вчені якийсь час побоювались, що астероїди можуть зіткнутися з нашою планетою. Дуже великі дзеркала камери допоможуть вченим виявляти найслабше світло та спотворення, що випромінюються цими обʼєктами, і відстежувати їх, коли вони швидко рухаються в космосі.

Наразі більшість даних про зірки сягають приблизно 163 тисяч світлових років, але «Віра Рубін» може бачити до 1,2 мільйона світлових років. Вчені очікують побачити зоряний ореол Чумацького Шляху, або його цвинтар зірок, зруйнованих з часом, а також невеликі галактики-супутники, які все ще існують, але вони неймовірно слабкі, тож їх важко знайти.