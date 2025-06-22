РФ атакувала тренувальний полігон ЗСУ — є загиблі та поранені

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Росіяни 22 червня вдарили по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ — три людини загинули, ще 11 поранено. Це дані станом на 17:27.

Про російську атаку повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги» численних втрат особового складу вдалося уникнути. Усім постраждалим оперативно надають всю необхідну допомогу в медичних закладах.

Щоб зʼясувати всі обставини події, у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створили спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи.

«Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоровʼя військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором», — наголосили в Сухопутних військах.