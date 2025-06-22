Сили оборони використовуватимуть легкомоторну авіацію для боротьби з Shahed

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Getty Images / «Бабель»

Збройні сили планують застосовувати легкомоторну авіацію для боротьби з Shahed, якими Росія масовано атакує Україну.

Про це журналістам у суботу, 21 червня, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає кореспондентка «Бабеля».

«Одним із перспективних напрямків протидії Shahed є застосування легкомоторної авіації. Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися», — зазначив Сирський.

Він додав, що Україна отримує сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян.

Головком також наголосив, що мобільні вогневі групи наразі збивають до 40% Shahed. Крім того, ефективно з ними бореться і армійська авіація, яка щоденно бере участь у відбитті дронових атак.

«Ми масштабуємо цей напрямок. Організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів», — зазначив Сирський.