Росіяни вдарили по Україні 47 дронами та 3 ракетами. Скільки збили

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У ніч проти 22 червня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47 дронами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару — Чернігівщина.

ППО знешкодила 28 ворожих дронів: з них 18 збили, а 10 були локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання у семи локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.