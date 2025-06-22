Росіяни вдарили по Україні 47 дронами та 3 ракетами. Скільки збили
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
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У ніч проти 22 червня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47 дронами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Основний напрямок удару — Чернігівщина.
ППО знешкодила 28 ворожих дронів: з них 18 збили, а 10 були локаційно втрачені / подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання у семи локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.