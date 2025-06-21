США писали проєкт резолюції ООН щодо війни в Україні, радячись із росіянами. Світові медіа про російсько-українську війну 20 червня

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«Бабель»

Французьке видання Le Monde присвятило поступовому розходженню позицій Європи та США серію статей під загальною назвою «Трансатлантичне розлучення». Один з ключових матеріалів присвячено Україні: різниця в підтримці Києва під час повномасштабного вторгнення росіян показала фактичний розпад колись міцного союзу.

Стаття починається з констатації того, що США слабко відповіли на російське вторгнення в Україну у 2014 році. Згодом про це казав навіть Джо Байден, що тоді був віцепрезидентом: у дружньому колі, вже сам очоливши Сполучені Штати, він казав: «У 2014-му ми зробили дурню. Барак Обама ніколи не сприймав Путіна як серйозну загрозу. А ми ніколи не мали дозволити Путіну просто так зайти і забрати Донбас». Втім, сам тодішній президент Обама згодом заявляв, що Україна 2014 року «не була тією Україною, що зараз», ― як і Європа, і, мовляв, США тоді діяли відповідно до ситуації.

Загалом видання підсумовує, що ні для Обами, ні для Дональда Трампа, ні для Джо Байдена захист України не був критично важливим питанням. Зате поступово він став таким для Європи. І різниця принципів особливо яскраво проявилась у лютому цього року, незадовго до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії.

В ООН якраз готували резолюцію з нагоди дати вторгнення. В попередні роки в ній засуджували агресію Росії й наголошували на принципі непорушності державних кордонів. Цього разу США запропонували свою резолюцію, де не було ні слова осуду Росії, про територіальну цілісність теж згадок не було ― просто заклик якнайшвидше закінчити кровопролиття. Як виявилось, цей текст резолюції американці писали, попередньо проконсультувавшись із росіянами ― і в обхід як України, так і європейських союзників. Джерела з ЄС заявили Le Monde, що почувалися «зрадженими».

Великій Британії та Франції довелося задіяти чимало дипломатичних важелів, щоб цю фактично ганебну для Заходу резолюцію не було ухвалено. Британці зосередились на опонуванні американцям у Раді безпеки ООН, французи ― на опозиції в Генасамблеї. Зрештою, правками й значною дипломатичною роботою вдалось фактично нівелювати попередній текст від США ― настільки, що сам представник Вашингтону за нього не проголосував.

Європейці все ще намагалися зберегти альянс зі Штатами. Емманюель Макрон був у Білому домі 24 лютого 2025 року, Кір Стармер планував візит за кілька днів після нього. Однією з їхніх цілей було пояснити Дональду Трампу, чому Україна важлива. Він ніби слухав, кажуть співрозмовники Le Monde, однак уже наприкінці місяця «влаштував пастку» Володимиру Зеленському під час прийому в Овальному кабінеті.

«Після стількох суперечок через війни в Іраку, Лівії, Сирії та Афганістані європейці лише тепер почали розуміти, що США вже не поділяють їхнього бачення світу, ― підсумовує стаття. ― 16 червня Дональд Трамп швидко залишив саміт G7 у Канаді ще до того, як туди прибув Володимир Зеленський, кинувши європейців самих. Америка залишила союз».

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