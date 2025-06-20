Парламент Британії підтримав легалізацію асистованого суїциду

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Британський парламент 20 червня проголосував за легалізацію асистованого суїциду, відкривши шлях до наймасштабнішої соціальної зміни в країні за останнє покоління.

Про це пише Reuters.

Законопроєкт було ухвалено з результатом 314 голосів проти 291 голосу. Як пише The Independent, голосування розділило британський уряд. Зокрема, серед тих, хто проголосував проти законопроєкту, — міністр охорони здоровʼя Вес Стрітінг і віцепремʼєр-міністр Анджела Рейнер.

Закон «Термінально хворі дорослі (право на припинення життя)» надає психічно дієздатним дорослим пацієнтам в Англії та Уельсі, яким залишилось жити шість місяців або менше, право добровільно припинити життя з медичною допомогою.

Тепер документ перейде до Палати лордів, де його очікує кілька місяців обговорень і поправки. Попри можливі зміни необрані лорди навряд чи блокуватимуть законодавство, ухвалене обраними членами Палати громад.

Таким чином, Велика Британія може приєднатися до таких країн, як Австралія, Канада та окремі штати США, де вже дозволили асистований суїцид.

Прихильники закону кажуть, що це рішення забезпечить гідність і співчуття до людей, які страждають від невиліковних хвороб. Противники ж побоюються, що вразливі люди можуть бути змушені припинити життя через тиск.