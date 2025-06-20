На Сонці стався спалах найпотужнішого класу — це спричинило радіоперебої

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NASA / Twitter

Сонячна пляма в регіоні 4114 викинула свій найпотужніший сонячний спалах — класу X1.9, який вибухнув вночі 20 червня за Києвом. Він спричинив короткохвильові радіоперебої по всьому Тихому океану.

Про це свідчать дані сервісу з дослідження сонячної активності Space Weather Live та сервісу досліджень космічної погоди Spaceweather, пише медіа Space.com.

Сонячний спалах досяг піку 20 червня о 4:50 за Києвом. Виверження, достатньо інтенсивне, щоб іонізувати верхні шари атмосфери Землі, спричинило короткохвильове радіозатишшя із центром над Тихим океаном. Користувачі радіо, особливо ті, що на Гаваях, могли відчути раптову втрату сигналу на частотах нижче за 25 МГц. Спалах також, ймовірно, дестабілізував великий магнітний протуберанець, розташований у південній півкулі Сонця. Наразі він вивергається й може спричинити викиди коронарної маси, чого не зробив спалах.

Короткохвильові радіоперебої — поширені під час інтенсивної сонячної активності. Вони виникають як наслідок рентгенівського та екстремального ультрафіолетового випромінювання в космос після сонячних спалахів. Поширюючись зі швидкістю світла, це випромінювання майже миттєво досягає Землі, іонізуючи верхні шари атмосфери. Підвищена іонізація змінює щільність атмосфери, впливаючи на високочастотні короткохвильові радіосигнали, що використовуються для звʼязку на великі відстані. Коли ці сигнали проходять через заряджені шари атмосфери, втрати енергії від зіткнень з електронами можуть послабити або навіть повністю заглушити сигнал.

З потужністю X1.9 цей спалах входить до числа найсильніших вивержень поточного сонячного циклу. Це ще один доказ того, що ділянка сонячних плям 4114 є високоактивною та магнітно складною зоною. Всього кілька днів тому в тій самій ділянці сонячних плям вибухнув ще один сонячний спалах класу X з потужністю X1.2.

Цілком можливо, що найближчим часом відбудуться нові спалахи. Якщо вони призведуть до викидів коронарної маси в напрямку до Землі, то можуть статися геомагнітні бурі та з’явитися полярні сяйва.