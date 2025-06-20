Зеленський ввів санкції проти оборонних компаній РФ. Серед них — виробники дронів

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію пакет санкцій РНБО проти о Загалом нові санкції охопили 56 людей та 55 підприємств, серед них є й ті, які зареєстровані у Китаї та Білорусі.

Про це йдеться в указі №415.

До санкційних списків включили компанії та людей, причетних до виробництва та постачання дронів, а також комплектуючих для них.

Під обмеження також потрапили, компанії повʼязані з авіацією. Наприклад, компанія «Авіаційна промисловість», яка займається виробництвом і обслуговуванням авіаційної техніки, підприємство «Аероелєктромаш», що виробляє електричне обладнання для авіаційної промисловості та інші.

Деякі з підприємств, проти яких Київ увів санкції, діють на тимчасово окупованих територіях України.

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