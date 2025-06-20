Вночі росіяни обстріляли дронами Харків та Одесу

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У ніч проти 20 червня окупанти атакували Харків та Одесу ударними безпілотниками, є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляють ДСНС, міський голова Одеси Геннадій Труханов, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Харкові ворог влучив у дах незаселеної новобудови, подвір’я багатоповерхівки, під ударом були приватний сектор Основ’янського району, Шевченківський район міста та Харківський район області. У помешканнях вибило шибки, пошкоджені понад 50 автівок. По медичну допомогу звернулися четверо людей, серед них — дівчата 12 і 17 років.

В Одесі росіяни пошкодили корпус вищого навчального закладу, газопровід і машини місцевих мешканців. У середмісті внаслідок влучання БпЛА спалахнула житлова чотириповерхівка — за словами мера Труханова, вона «буквально знищена». Обвалилися перекриття і стіни, під завалами можуть бути люди. Зараз відомо про двох потерпілих у місті.

«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження контактної мережі та рейко-шпальної решітки залізничного вокзалу Одеси. Минулося без постраждалих, поїзди курсують за графіком.