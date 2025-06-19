Ілон Маск хоче зробити з X «застосунок для всього» — наслідує китайський WeChat

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Генеральна директорка X Corp Лінда Яккаріно на міжнародному фестивалі реклами «Каннські леви» заявила, що вже найближчим користувачі X зможуть інвестувати та торгувати на платформі. За її словами, Ілон Маск планує зробити з X «застосунок для всього».

Про це пише Financial Times.

X Corp вже заявила, що представить X Money, цифровий гаманець і сервіс peer-to-peer платежів, а Visa стане її першим партнером. X Money спочатку запустять у США, потім сервіс розгорнуть в інших країнах. Він дозволить користувачам купувати товари, зберігати цінні речі або залишати чайові творцям на платформі. Яккаріно додала, що компанія також вивчає можливість впровадити кредитну або дебетову картки X, що можуть зʼявитися вже цього року.

Ілон Маск прагне створити платформу за зразком китайського WeChat — універсального сервісу для обміну повідомленнями, платежів і покупок.

«На платформі, якої сьогодні не існує, з’явиться ціла комерційна та фінансова екосистема», — сказала Яккаріно.

X намагається відновити фінансове здоровʼя після того, як рекламодавці, які забезпечують більшу частину її доходів, масово покинули платформу, коли її купив Ілон Маск. Деякі рекламодавці в Каннах повідомили, що вони досі обережно ставляться до розміщення реклами в X та скептичні до того, що компанія найближчим часом досягне своїх цільових показників, вказуючи на токсичність контенту на платформі.

Дослідницька фірма Emarketer прогнозує, що дохід X зросте до $2,3 мільярда цього року проти $1,9 мільярда рік тому. Однак у 2022 році, коли Маск очолив компанію, прибутки становили $4,1 мільярда.