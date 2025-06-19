Футболісту Мудрику загрожує дискваліфікація на 4 роки. Друга допінг-проба дала позитивний результат

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Chelsea F.C.

Футбольна асоціація Англії звинуватила футболіста лондонського «Челсі» та збірної України Михайла Мудрика в порушенні антидопінгових правил. Тепер його можуть дискваліфікувати на чотири роки.

Про це пишуть The Telegraph Sport і The Athletic.

У грудні 2024 року стало відомо, що під час планової перевірки у Михайла Мудрика виявили допінг. Після цього футболіста тимчасово усунули з основного складу команди, поки чекали на результати додаткових аналізів.

Коли спортсмени здають допінг-тест, зразок сечі ділять на дві частини: пробу «А» і пробу «Б». Пробу «А» використовують для першого тесту, і якщо в ній знаходять заборонену речовину, то перевіряють пробу «Б», щоби підтвердити або спростувати результат.

У Мудрика проба «А» виявила мельдоній — заборонену речовину. Потім перевірили пробу «Б», і вона підтвердила перший результат.

За антидопінговими правилами Футбольної асоціації, у Мудрика є 20 днів, щоб вирішити, чи погоджуватися з висновком та будь-якими покараннями, чи просити про слухання у Футбольній асоціації.

Футболіст найняв юридичну компанію Morgan Sports Law для роботи над його справою, яка раніше представляла гравця «Ювентуса» Поля Погба — його чотирирічну дискваліфікацію за допінг Спортивний арбітражний суд згодом скоротив до 18 місяців. «Челсі» теж підтримує Мудрика.

У заяві після грудневої перевірки на допінг Михайло Мудрик наголосив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин і не порушував правил. Писав, що виявлення забороненої речовини в його зразку стало «повним шоком».

Якщо звинувачення у вживанні допінгу підтвердяться, то Мудрик зможе оскаржити рішення спершу у Футбольній асоціації, а потім — у міжнародному Спортивному арбітражному суді. Проте процес апеляції може бути складним і тривалим. Якщо ж перспектив виграти справу не буде, Мудрику можуть порадити відбути дискваліфікацію, оскільки після неї в нього ще буде час для кар’єри.

Натомість «Челсі» має більше варіантів розвитку подій. Футбольний клуб може офіційно розірвати контракт з Мудриком за грубе порушення правил. У такому разі йому виплатять зарплату лише за 14 днів. Гравець має право подати апеляцію, але шанси на успіх низькі.

Водночас «Челсі» може переглянути контракт, значно зменшити зарплату Мудрику на період дискваліфікації та залишити його в команді, враховуючи його вік і потенціал.

Ще один варіант — «Челсі» через суд вимагатиме компенсацію збитків, якщо важатиме, що втратив інвестицію у £80 мільйонів (це ціна, яку «Челсі» заплатив за Михайла Мудрика). Такий розвиток подій малоймовірний, бо клуб може зіпсувати свою репутацію в очах інших гравців.