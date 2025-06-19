В Україні заочно засудили російського генерала, який організував мережу катівень на окупованій Херсонщині

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В Україні заочно засудили до десяти років увʼязнення директора Федеральної служби виконання покарань РФ Аркадія Гостєва, який організував мережу катівень на окупованому лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, російський генерал наказав своїм підлеглим переобладнати захоплені в області пенітенціарні установи під катівні, до яких саджали учасників руху опору. Там потерпілих піддавали тортурам.

Розслідування встановило, що Аркадій Гостєв особисто координував облаштування тюремних об’єктів і включив їх до загального реєстру в’язниць Росії.

Суд визнав Гостєва винним за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).