У мережу потрапили 16 мільярдів паролів до акаунтів Apple, Facebook, Google тощо. Це найбільший витік в історії

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Фахівці підтвердили масштабний витік даних: у вільному доступі опинилися паролі до 16 мільярдів облікових записів Apple, Facebook, Google та інших сервісів.

Про це повідомляє Forbes.

Припускають, що витік стався внаслідок дії кількох видів шкідливого програмного забезпечення типу інфостилерів. За словами журналіста медіа про кібербезпеку Cybernews Віліуса Петкаускаса, виявили 30 окремих наборів даних, у кожному з яких було від десятків мільйонів до понад 3,5 мільярда записів. Це найбільший подібний витік, відомий на сьогодні.

Ці облікові дані стосуються акаунтів у соцмережах, VPN-сервісах, розробницьких порталах, сервісах Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram і навіть урядових системах. Дослідники стверджують, що переважна більшість цих баз раніше не з’являлася у витоках — це нова інформація. Лише одна база — зі 184 мільйонами паролів — була відома раніше.

«Це не просто витік — це чіткий план для масових атак», — кажуть фахівці.

Більшість записів мають структуру: URL — логін — пароль, і дають змогу отримати доступ майже до будь-якої онлайн-платформи. Цей витік є результатом не хакерських атак напряму, а радше збірки з різних джерел через інфостілери або випадкові витоки. Директор компанії із захисту паролів Keeper Security Даррен Ґуччіоне вважає, що інцидент доводить, як легко важливі дані можуть стати загальнодоступними.

Оскільки облікові записи пов’язані з популярними сервісами, наслідки можуть бути глобальними. Тому фахівці радять користуватися менеджерами паролів, моніторити Dark Web і впроваджувати багатофакторну аутентифікацію.