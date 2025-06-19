Рада створила комісію для розслідування можливої корупції в правоохоронних органах і судах

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Верховна Рада України 19 червня створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування можливих фактів корупції в правоохоронних і судових органах.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 257 парламентарів. ТСК очолить нардеп Сергій Власенко від партії «Батьківщина», а його заступником буде Максим Бужанський від «Слуги народу».

У пояснювальній записці до відповідної постанови № 13377 йдеться, що громадяни занепокоєні з приводу можливих корупційних практик серед правоохоронців і суддів.

«Попри функціонування антикорупційних інституцій, громадськість, засоби масової інформації та міжнародні партнери неодноразово звертали увагу на випадки зловживання владою, вибіркового правосуддя, конфліктів інтересів і покривання корупційних злочинів у системі правосуддя», — зазначили у записці.

Основними завданнями слідчої комісії буде збір, аналіз та перевірка інформації стосовно можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, НАБУ, інших правоохоронних органів та судів усіх рівнів.

Члени комісії також пропонуватимуть Верховній Раді зміни до законодавства, спрямовані на посилення прозорості відповідних структур. Потерпілих, експертів, журналістів та представників ГО залучатимуть до публічних обговорень, щоб забезпечити відкрите розслідування.