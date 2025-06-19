ЦАХАЛ вдарив по важководному ядерному реактору Ірану. Тегеран атакував лікарню в Ізраїлі

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Вночі 19 червня ізраїльські Військово-повітряні сили били по десятках військових цілей Ірану, зокрема по неактивному ядерному реактору в районі міста Ерак (Солтанабад). Водночас Тегеран пошкодив лікарню в ізраїльському місті Беер-Шева.

Про це повідомляють Сили оборони Ізраїлю та The Jerusalem Post.

Стверджується, що 40 винищувачів ВПС Ізраїлю використали понад 100 боєприпасів. Зокрема, атакували конструкцію герметизації серцевини реактора у районі Ераку, яка є ключовим елементом у виробництві плутонію. Обʼєкт розпочали будувати у 1997 році, однак не завершили через втручання міжнародної спільноти.

Крім того, ізраїльські військові уразили обʼєкт із розробки ядерної зброї в районі Натанз. Там були компоненти й спецобладнання, яке використовували для розробки ядерної зброї, а також проєкти, спрямовані на пришвидшення ядерної програми Тегерану.

Знищили військові виробничі обʼєкти Ірану включно з фабриками з виробництва сировини, компонентів для збирання балістики, систем ППО та ракет, йдеться у пресрелізі ЦАХАЛ. Крім цього, з повітря нейтралізували іранські зенітні батареї, склади з ракетами класу «земля — земля», системи виявлення радарів і обладнання для спостереження.

Зранку 19 червня іранська балістична ракета влучила в лікарню «Сорока» в Беер-Шеві. Руйнувань зазнали кілька ділянок медцентру, пошкоджений старий корпус хірургії. Чоловік віком близько 80 років перебуває у важкому стані.

Троє людей дістали тяжких поранень у місті Холон, є ще 30 людей з легкими травмами внаслідок ударів по всій країні. За даними ізраїльських медіа, з території Ірану було випущено щонайменше 20 ракет.