Колаборанта та воєнного злочинця ліквідували в окупованому Бердянську

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Колаборанта та воєнного злочинця Михайла Грицая ліквідували в окупованому Бердянську.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Грицая застрелили 18 червня. Він родом з Полтавщини, мешкав у Бердянську. Очолював осередок партії «Соціалістична Україна».

Після окупації міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т. в. о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

За даними розвідки, Грицай причетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав росіянам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.

Йому заочно повідомили про підозру у державній зраді.