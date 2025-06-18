Українська родина загинула в Ізраїлі під час атаки Ірану — вони приїхали туди на лікування 7-річної Насті від раку

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Через іранську атаку 14 червня по Бат-Ямі, що на південь від Тель-Авіва, загинули пʼятеро одеситів. Сімʼя приїхала до Ізраїлю для лікування 7-річної Насті Бурик, яка хворіла на рак крові.

Про це пише ізраїльське медіа Ynet. Також про загибель дівчинки писав благодійний фонд «Країна добрих справ», який допомагав із лікуванням дитини в Ізраїлі.

Настя загинула разом із бабусею та двома двоюрідними братами — 9-річним Костянтином і 13-річним Іллею. Обоє хлопців навчались у школі в Бат-Ямі. Пошуки тіла матері Насті Марії Пєшкурьової тривають — її теж вважають загиблою.

Батько Насті, Артем Бурик, перебуває в Україні — він служить у війську.

Настя та її родина прибули до Ізраїлю у грудні 2022 року, щоб дівчинка пройшла онкологічне лікування. На сторінці у фейсбуку, присвяченій збору коштів для Насті, розповідається, що діагноз «гострий лімфобластний лейкоз» Насті офіційно поставили у серпні 2022 році, а у вересні 2024-го в неї стався рецидив.

За даними Ynet, посольство України в Ізраїлі намагається організувати репатріацію тіл, але через закритий повітряний простір наразі це технічно неможливо.

15 червня МЗС України повідомляло, що через атаку по Бат-Ямі могли загинути пʼять українців, але інформацію на той момент ще перевіряли.