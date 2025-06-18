У Словаччині затримали ексглаву оборонного підприємства — усе через розслідування військової допомоги для України

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Словацька поліція намагалася затримати колишнього міністра оборони Ярослава Надя у справі про військову допомогу Україні. Правоохоронці затримали екскерівника державного оборонного підприємства.

Про це з посиланнями на джерела пише словацьке медіа Dennik N, передає Reuters і повідомляє додаткові подробиці.

Зараз колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у відпустці у Канаді й повернеться в країну наприкінці місяці. Він заперечує всі звинувачення, пов’язані з допомогою Україні.

«Сьогоднішній театр мене, чесно кажучи, не здивував і не схвилював. Я й далі повторюватиму собі, як я пишаюся тим, як ми допомагали Україні. Я зробив би це знову. І знову», — заявив Надь.

Поліція підтвердила, що проводить слідчі дії в межах провадження, яке ініціювало Європейське бюро з питань прокуратури (EPPO), але більше деталей не надала. EPPO поки не відповіло на запит про коментар.



Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Есток заявив, що до справи причетна група, яка розслідує поставки боєприпасів до України за часів попереднього уряду після російського вторгнення у 2022 році.

Що передувало

Минулого року уряд Фіцо звинуватив попередню владу у зраді та низці інших злочинів через передачу Україні різного озброєння.

У червні 2024 року медіа писали, що Міністерство оборони Словаччини порушило кримінальну справу проти колишнього виконувача обовʼязків премʼєр-міністра країни Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя за передачу Україні винищувачів МіГ-29 і зенітно-ракетні комплексів «Куб» у березні 2023 року під час повноважень Гегера.

Через військову допомогу Україні їх підозрюють у диверсії, перевищенні службових повноважень і зловживання службовими обовʼязками при розпорядженні чужим майном.



Надь захищав рішення про надання Україні МіГів як «юридично обґрунтоване», оскільки воно «базувалося на правовому аналізі та колективному схваленні уряду». Його союзники заявили, що кримінальна скарга є частиною гібридної війни, що походить з Росії, писав тоді Bloomberg.



Водночас державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер заявляв, що немає правового аналізу, який дозволяв би тимчасовому уряду передавати військову техніку іншій країні.

Минулого року аудиторська служба виявила порушення фінансових правил під час закупівлі боєприпасів для України — ці дані передали поліції.