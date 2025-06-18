Українського військового підозрюють у пособництві ракетним ударам РФ, через які загинули інші бійці

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На Черкащині правоохоронці Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді військовому Державної прикордонної служби України, який, за версією слідства, наводив російські удари по Силах оборони. Через ці атаки були жертви серед українських військовослужбовців.

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України та ДБР.

За матеріалами справи, підозрюваний передавав армії РФ координати військових обʼєктів у Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Також фігурант наводив ворожі удари по локаціях військової частини на Черкащині, в якій сам проходив службу — на момент удару РФ він виїхав в інший регіон у відрядження.

Підозрюваний передавав дані про позиції, місця дислокації, чисельність, маршрути пересування сил та засобів Збройних сил України, ДПСУ та інших військових формувань. Він наносив цю інформацію на Google-мапу та передавав ворогу через Telegram. Це тривало упродовж лютого — травня 2025 року.

Правоохоронці під час обшуків знайшли докази співпраці фігуранта з Росією. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.