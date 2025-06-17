В Україні таки створять Реєстр військовослужбовців — Рада повторно підтримала проєкт

Новини

Getty Images

Верховна Рада після вето президента повторно ухвалила законопроєкт № 12066 про створення Реєстру військовослужбовців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що кожен військовий отримає свій унікальний ідентифікатор Military ID. Він забезпечить обмін даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців.

Реєстр не зберігатиме чутливої інформації про службу, звання чи спеціальність.

Крім того, система буде під постійним наглядом кіберфахівців з Центру реагування на інциденти — тієї ж команди, що розробила захист для бойової системи DELTA.

Що передувало

Законопроєкт про Реєстр військовослужбовців Рада проголосувала у другому читанні 18 грудня 2024 року, однак на нього наклав вето президент Володимир Зеленський. Все через те, що документ передбачав внесення до реєстру даних про військовослужбовців розвідки та СБУ — а це інформація, яка становить державну таємницю.

Тож у фінальній редакції законопроєкту передбачено, що до Реєстру військовослужбовців включать лише інформацію про військовослужбовців Збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту.

Крім загальних даних (ПІБ, дата народження, стать, номер облікової картки платника податку), у реєстрі також будуть відомості про видані військово-облікові документи (номер документа, серія і дата видачі) та унікальний електронний ідентифікатор.

Інша інформація про військовослужбовців, зокрема відцифрований образ обличчя, реєстр буде отримувати з інших реєстрів — але за умови, що така інформація не зберігатиметься і не накопичуватиметься в Реєстрі військовослужбовців.