Канада надасть Україні допомоги на $1,5 мільярда та вводить нові санкції проти РФ
- Автор:
- Ольга Березюк
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Офіс президента / Telegram
Премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосив про нові санкції проти Росії та військову допомогу Україні.
Оголошення він зробив на спільному з президентом Володимиром Зеленським підході до преси на саміті G7.
За його словами, обмеження ввели проти низки фізичних осіб, більш ніж 40 організацій у Росії та за її межами, які намагаються зробити внесок в обхід санкцій, та понад 200 суден із тіньового флоту.
Також Карні розповів, що Канада надасть Україні нову військову допомогу для оборони від Росії.
«Ми надаємо додаткову військову допомогу, безпілотники, гелікоптери, ширші боєприпаси, понад 2 млрд канадських доларів ($1,5 млрд) безпосередньо Україні. І також ми розподіляємо наступний транш кредиту, що базується на заморожених російських активах, також на понад 2 млрд канадських доларів», — сказав Карні.
- З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Канада виділила на допомогу Україні 8 мільярдів канадських доларів, що еквівалентно €5,2 мільярда. Гроші йшли на фінансову, гуманітарну, військову допомогу.