За підрив авто військового ЗСУ до 15 років вʼязниці засудили трьох агентів Росії

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Суд виніс вироки для трьох громадян, яких визнали винними в підриві авто військовослужбовця ЗСУ і підготовці інших терактів. Прокурори довели, що троє мешканців Харківщини працювали на російські спецслужби.

Про це повідомили Офіс генпрокурора й Служба безпеки України.

Усіх трьох засудили на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна залежно від скоєного — державна зрада, теракт, незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, виправдовування війни РФ проти України.

Йдеться про інженера-програміста, колишнього військового та безробітного чоловіка, яких курував підконтрольний Росії бойовик з окупованої частини Донецької області. Він інструктував засуджених та надавав їм вказівки через Telegram.

За даними слідства, влітку 2024 року агенти спершу вистежили, де в Харкові паркує свій автомобіль український військовий, і підклали під машину саморобну бомбу.

Після вибуху вони виготовили ще один вибуховий пристрій і планували сховати його у спеціально підготовленому схроні. Але співробітники СБУ вчасно затримали підозрюваних і запобігли другому теракту.

У справі фігурує ще четвертий підозрюваний. Стосовно нього триває судовий розгляд.