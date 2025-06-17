Телескоп «Джеймс Вебб» показав рідкісне космічне явище — кільце Ейнштейна

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James Webb Space Telescope

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив зображення кільця Ейнштейна. Таке явище виникає, коли одна галактика заломлює світло іншої.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

У центрі розташована еліптична галактика, що виглядає як овальне сяйво навколо невеликого яскравого ядра. Його огортає широка смуга світла — як спіральна галактика, розтягнута та викривлена ​​в кільце, з яскраво-синіми лініями, проведеними через неї там, де спіральні рукави розтягнулися в кола. Навколо кільця на чорному тлі видно кілька віддалених обʼєктів.

Кільце Ейнштейна — рідкісне явище, яке виникає, коли світло від дуже далекого («лінзованого») об’єкта заломлюється навколо проміжного («лінзуючого») об’єкта. Це відбувається, оскільки простір-час викривляється масою об’єкта, і тому світло теж викривляється. Такий ефект передбачила загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна, тому він отримав ім’я вченого.

Коли два об’єкти вирівнюються, утворюється кільце Ейнштейна — це виглядає як повне або часткове коло. На фото, яке зробив телескоп, лінзуючий об’єкт в центрі — це еліптична галактика. Кільце для неї утворює інша спіральна галактика.