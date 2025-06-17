СБУ затримала підозрюваного агента елітного підрозділу розвідки РФ. Він корегував удари по Київщині

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СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Києві підозрюваного агента центру спецпризначення «Сенеж» російської воєнної розвідки. Слідство стверджує, що він корегував російські удари по Київщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Підозрюваний — 44-річний киянин. За даними СБУ, російська розвідка завербувала його після ефіру в чат-рулетці, де він казав проросійську позицію. Далі, стверджує слідство, він почав відслідковувати локації місцевих підприємств, які могли б вироблять військові товари для української армії.

Для цього підозрюваний розпитував «потрібну» інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов, а потім приїжджав за адресами потенційних цілей для дорозвідки. Водночас чоловік шпигував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог, каже слідство. Отримані дані він хотів передати росіянам для корегування ударів по регіону.

СБУ

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем проживання. В його оселі знайшли два телефони з агентурним «звітом», до якого він вносив фото українських обʼєктів з прив’язкою до гугл-карт.

Чоловіка підозрюють у державній зраді — йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.