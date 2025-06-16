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ЄС на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Рада ЄС продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2026 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Обмежувальні заходи включають:

«ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією як порушення міжнародного права», — наголосили в інституції.