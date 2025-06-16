ЄС на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму
- Автор:
- Ольга Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Рада ЄС продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2026 року.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Обмежувальні заходи включають:
- заборону на імпорт продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, до ЄС;
- заборону на інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму й Севастополі;
- обмеження на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму — особливо в сферах транспорту, телекомунікацій, енергетики, а також для розвідки, видобутку нафти, газу й корисних копалин.
«ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією як порушення міжнародного права», — наголосили в інституції.
- Уперше санкції проти Росії запровадили 31 липня 2014 року терміном на рік. Це була відповідь на анексію Криму та окупацію Донбасу. З лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, їх значно розширили. Відтоді ЄС запровадив 17 пакетів санкцій.