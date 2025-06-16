ЄС на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму

Новини

Getty Images / «Бабель»

Рада ЄС продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2026 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Обмежувальні заходи включають:

заборону на імпорт продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, до ЄС;

заборону на інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму й Севастополі;

обмеження на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму — особливо в сферах транспорту, телекомунікацій, енергетики, а також для розвідки, видобутку нафти, газу й корисних копалин.

«ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією як порушення міжнародного права», — наголосили в інституції.