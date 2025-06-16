Іран вдарив балістикою по центральному Ізраїлю. Загинули щонайменше пʼятеро людей

Новини

В ніч проти 16 червня Іран вдарив балістичними ракетами по центру й півночі Ізраїля. Водночас Ізраїль атакував один з Корпусів вартових ісламської революції.

Про це повідомляють The Times of Israel та CNN.

Сирени лунали по всій країні, включно з Тель-Авівом і Єрусалимом. Іран влучив у декілька житлових будинків, також відомо про пошкодження електромережі.

За даними Маґен Давід Адом, серед жертв у Ізраїлі, зокрема — жінки й чоловіки 70-80 років. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що протягом ночі по всій території країни ушпиталили понад 280 людей з різними травмами. Лише в місті Бней-Брак госпіталізували 21 людину.

Спираючись на дані розвідки, ЦАХАЛ заявив, що винищувачі атакували командні центри Сил «Кудс» у Тегерані. Сили Аль-Кудс — це впливовий підрозділ Корпусу вартових ісламської революції, який відправляє бійців за кордон і керує угрупованнями, як-от «Хезболла» в Лівані.

Армія оборони Ізраїлю зазначила, що вдарила по центрах, які Сили «Кудс» використовували для планування терактів проти Ізраїлю за допомогою іранських проксі-груп на Близькому Сході. Оприлюднена інфографіка вказує на ураження 10 об’єктів.

Американська розвідувальна компанія Planet Labs опублікувала нові супутникові знімки, на яких видно руйнування поблизу підземного ядерного об’єкта Фордо. Іран раніше повідомляв про незначні пошкодження цього обʼєкта внаслідок ізраїльських ударів.

Тегеран поки що не розглядає можливість переговорів про припинення вогню, розповів Reuters посадовець, обізнаний із перемовинами.

«Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що перейдуть до серйозних переговорів лише після того, як завершать свою відповідь на ізраїльські превентивні удари», — каже джерело.

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі каже, що іранська ракета пошкодила будівлю посольства. Посадовець додав, що жоден співробітник не постраждав. Президент Дональд Трамп раніше застеріг Тегеран від ударів по об’єктах США, заявивши, що «вся міць і сила» американської армії можуть бути застосовані проти країни.