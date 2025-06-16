ППО знешкодила 125 зі 138 російських дронів. Як минула ніч

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Міноборони України

У ніч на 16 червня українська ППО знешкодила 125 зі 138 російських дронів. Основний напрямок удару — Донеччина.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Із них 84 дрони збили, а 41 — локаційно втратили чи подавили РЕБ. Влучання зафіксували в 10 локаціях, а уламки впали у 8 місцях.

У Києві від російської атаки постраждав хлопець 2004 року народження — він у лікарні у важкому стані. Унаслідок атаки пошкоджені торговельні павільйони в Дарницькому районі. Уламки впали в кількох локаціях Дніпровського району. Крім того, ударний дрон впав посеред приватного сектора на Русанівських садах у Дніпровському районі — там утворилася вирва, проте минулося без жертв і суттєвих руйнувань.