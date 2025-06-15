Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Основний удар — на Кременчук

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 15 червня російські війська масовано атакували Україну ракетами різних типів, ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Основний напрямок удару — місто Кременчук на Полтавщині.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Усього збили:

111 із 183 дронів різних типів. Ще 48 були локаційно втрачені;

2 із 2 ракет Х-47М2 «Кинджал»;

3 із 4 крилатих ракет «Іскандер-К»;

3 із 4 крилатих ракет «Калібр».

Також росіяни атакували однією балістичною ракетою «Іскандер-М»/KN-23.

Влучання зафіксували у Кременчуці, збиті уламки впали у 6 локаціях.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут писав, що під ударом у Кременчуцькій громаді опинилися обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередачі. А внаслідок прямих влучань та падіння уламків спалахнули пожежі. Минулося без постраждалих.

У Чутівській громаді через падіння уламків дронів пошкоджені житлові будинки та автівки.