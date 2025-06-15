Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Основний удар — на Кременчук
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 15 червня російські війська масовано атакували Україну ракетами різних типів, ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Основний напрямок удару — місто Кременчук на Полтавщині.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього збили:
- 111 із 183 дронів різних типів. Ще 48 були локаційно втрачені;
- 2 із 2 ракет Х-47М2 «Кинджал»;
- 3 із 4 крилатих ракет «Іскандер-К»;
- 3 із 4 крилатих ракет «Калібр».
Також росіяни атакували однією балістичною ракетою «Іскандер-М»/KN-23.
Влучання зафіксували у Кременчуці, збиті уламки впали у 6 локаціях.
Голова Полтавської ОВА Володимир Когут писав, що під ударом у Кременчуцькій громаді опинилися обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередачі. А внаслідок прямих влучань та падіння уламків спалахнули пожежі. Минулося без постраждалих.
У Чутівській громаді через падіння уламків дронів пошкоджені житлові будинки та автівки.