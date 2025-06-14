Зеленський: Україна й Ізраїль мали домовленість про системи ППО ще до нападу ХАМАС у 2023 році. Київ їх не отримав

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Міністерство оборони Нідерландів

Україна та Ізраїль мали домовленість про системи ППО ще до нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році. Проте Київ їх не отримав.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

Тоді йшлося не про системи Patriot, а про аналогічні їм Barak 8. Проте Києву їх так і не передали через напад ХАМАС. Згодом Україна отримала інформацію, що може розраховувати на старі моделі Patriot.

«Була частина систем в Ізраїлі, що можуть працювати, якщо їх трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати. Ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра», — сказав президент.

Зрештою Ізраїль передав систему ППО для ремонту США, але на території України її «ще не бачили».