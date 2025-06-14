«Намагаються однією ногою стати на адмінкордон». Зеленський спростував просування росіян на Дніпропетровщині

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Українським захисникам вдалося зупинити наступ армії РФ у Сумській області, а повідомлення про просування ворога на Дніпропетровщині не відповідає дійсності.

Про це президент Володимир Зеленський розповів журналістам, передає кореспондент «Суспільного».

«Максимальна глибина, на якій відбуваються бої [на Сумщині] — 7 кілометрів від кордону. Головні бої — це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка, Юнаківка. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І на інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої», — каже Зеленський.

Крім того, росіяни намагаються поширити інформаційні вкиди про просування своїх військ у Дніпропетровській області — це фейк.

«Намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія — зробити фотографію, відео тощо. Тому росіяни запускають маленькі ДРГ для того, щоб вони просто це зробили», — додав очільник держави.

Він розповів, що одну з таких ДРГ напередодні знищили українські оборонці — шестеро ворожих військових були в кілометрі від адмінкордону.

«Вони просунулися просто тому, що маленька група — їх не бачать», — пояснив Зеленський.