Вночі росіяни запустили по Україні 58 дронів. Більшість нейтралізувала ППО

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У ніч проти 14 червня армія РФ атакувала Україну 58 безпілотниками з напрямків Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 Протиповітряна оборона знешкодила 43 ворожі цілі на сході та півночі країни. З них 23 збили вогневими засобами ураження, ще 20 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Влучання зафіксували в девʼяти місцях, падіння уламків — у пʼяти.