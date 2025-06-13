У Франції сталася смертельна ДТП з пасажирським автобусом — там були українці

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AFP

У французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, сталася ДТП за участі пасажирського автобуса, в якому їхали українці. Відомо про чотирьох загиблих і кілька десятків постраждалих.

Про це повідомили Посольство України у Франції, французьке медіа Le Figaro, міністр транспорту Франції Філіп Табаро та префектура департаменту Сарт.

Через ДТП серйозних травм дістали 11 людей, у 34 пасажирів легкі травми. На місце події вирушили надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства.

AFP

Автомагістраль закрили, щоб полегшити доступ службам екстреної допомоги. Рятувальні та евакуаційні операції тривають.